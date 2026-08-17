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Профицит бюджета Таганрога составил 261 млн рублей

По состоянию на 1 августа 2026 года, профицит бюджета Таганрога достиг 261,1 млн руб., при том, что годом ранее дефицит городской казны составлял 101,3 млн руб. Соответствующая информация содержится в отчете об исполнении бюджета города, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На ту же дату, доходы городского бюджета превысили 7,8 млрд руб., что на 14,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (6,8 млрд руб.). При этом план на 2026 год (14,4 млрд руб.) исполнен лишь на 54,8%.

Ключевым драйвером роста стали безвозмездные поступления, достигшие 5,2 млрд руб. (исполнение плана — 56,6%). В их структуре положительную динамику показали субвенции (3,4 млрд руб., темп роста — 110%) и иные межбюджетные трансферты (158,8 млн руб., рост на 42,2 млн руб. к уровню 2025 года). Налоговые и неналоговые доходы также продемонстрировали рост — до 2,6 млрд руб. (+19,9% к факту 2025 года), хотя их доля в общем объеме доходов остается ниже доли безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета на отчетную дату сложились в объеме 7,6 млрд руб., что на 9,5% выше уровня аналогичного периода 2025 года. План по расходам (14,5 млрд руб.) исполнен на 52,5%.

В структуре источников финансирования дефицита в августе 2025 года и формирования профицита в аналогичный период этого года заметную роль сыграли операции с бюджетными кредитами: на отчетную дату объем полученных бюджетных кредитов достиг почти 1,7 млрд руб. При этом погашение кредитов от кредитных организаций составило 1,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн

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