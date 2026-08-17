В Самарской области отобраны пробы воды на реке Овсянка, наблюдается гибель водных биоресурсов

В субботу, 15 августа, межведомственная группа выезжала на реку Овсянка в Пестравском районе. Специалисты лаборатории «Природоохранного центра» отобрали пробы воды в трех точках для проведения дальнейших исследований. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что визуально «отмечено помутнение воды до белесого цвета и гибель водных биоресурсов». Рядом с рекой нет предприятий и каких-либо объектов-загрязнителей.

Местные жители сообщали, что недавно у реки работала техника с емкостью. В министерстве сообщают, что по результатам лабораторных исследований материалы направят в администрацию района для совместной работы с полицией по поиску собственника транспорта и возбуждения административного дела.

Руфия Кутляева