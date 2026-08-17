В Татарстане госучреждения перешли на почту VK WorkSpace

Татарстан переводит государственные учреждения на отечественную почтовую систему VK WorkSpace от VK Tech. На первом этапе к ней подключились более 10 тыс. сотрудников Минцифры, Минтруда, Минэкологии, Минэкономики и других ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане госучреждения перешли на почту от VK Tech

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ В Татарстане госучреждения перешли на почту от VK Tech

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Ранее наши сотрудники использовали почтовую систему Microsoft Exchange. Сегодня критически важно, чтобы каждый специалист работал в защищенной цифровой среде, а все государственные службы бесперебойно функционировали в любых условиях»,— отметил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин.

На следующем этапе на VK WorkSpace переведут остальные учреждения. Отмечается, что решение объединит более 40 тыс. сотрудников органов власти, муниципалитетов, образовательных и социальных организаций.

Выручка VK Tech в первом квартале 2026 года выросла на 58,9% год к году, до 4,3 млрд руб. Рекуррентная выручка выросла на 84,7%, до 3,7 млрд руб.

Анар Зейналов