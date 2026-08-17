Доходы бюджета Ростова выросли на 2,2 млрд рублей за год

В первом полугодии 2026 года доходы бюджета Ростова-на-Дону составили более 29,1 млрд руб. что составляет 44% от годового плана. Расходы за тот же период достигли 27,3 млрд руб. (40,3% годового плана). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы казны выросли на 2,2 млрд руб., а расходы — на 101,8 млн руб. Соответствующая информация содержится в отчете об исполнении городского бюджета, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ключевую роль в доходной части бюджета играют налоговые и неналоговые поступления — их объем достиг почти 14,7 млрд руб. (45% годового плана). Основу этой категории формирует налог на доходы физических лиц: его доля составила 64,3% (9,4 млрд руб.). Значительный вклад также внесли налоги на имущество (12,5%, или 1,8 млрд руб.) и налоги на совокупный доход (10%, или 1,5 млрд руб.). Безвозмездные поступления составили 14,4 млрд руб. (43% годового плана).

В расходной части приоритетным направлением остается социальная сфера: на нее направлено почти 19,7 млрд руб., или 52% от запланированного на год объема. Существенные средства также выделены на развитие национальной экономики (2,9 млрд руб., 28,8% годового плана) и жилищно-коммунальное хозяйство (2,8 млрд руб., 20,7% плана). На защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций израсходовано 249,7 млн руб. (43,1% годового плана).

Отдельным показателем финансовой дисциплины выступает структура расходов на оплату труда: на заработную плату направлено 9,6 млрд руб., что составляет 35,3% всех расходов бюджета. При этом на реализацию муниципальных программ за первое полугодие потрачено 26,3 млрд рублей — 96,2% всех расходов, или 41% от годового планового объема.

Муниципальный долг по итогам первого полугодия составил немногим более 1 млрд руб., или 3,3% от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством РФ. При этом, просроченных долгов по обязательствам бюджета не зафиксировано.

Наталья Белоштейн