В Петербурге и Ленобласти началась проверка мотоциклистов

Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 17 августа проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Проверки на региональных дорогах продлятся до 23 августа включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти начала рейд «Мотоциклист»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти начала рейд «Мотоциклист»

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, акция направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности с участием мототранспорта.

Особое внимание инспекторы уделят пресечению грубых нарушений ПДД, наличию у водителей прав соответствующей категории, регистрации мотоциклов и использованию защитных шлемов.

Мотоциклистов призвали соблюдать правила дорожного движения и проявлять внимательность и взаимное уважение на дорогах.

Матвей Николаев