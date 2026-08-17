В Петербурге и Ленобласти началась проверка мотоциклистов
Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 17 августа проводит профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Проверки на региональных дорогах продлятся до 23 августа включительно.
Госавтоинспекция Петербурга и Ленобласти начала рейд «Мотоциклист»
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Как сообщили в ведомстве, акция направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности с участием мототранспорта.
Особое внимание инспекторы уделят пресечению грубых нарушений ПДД, наличию у водителей прав соответствующей категории, регистрации мотоциклов и использованию защитных шлемов.
Мотоциклистов призвали соблюдать правила дорожного движения и проявлять внимательность и взаимное уважение на дорогах.