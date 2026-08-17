В Сочи спасли спрятавшихся от медведя на дереве двух туристов

Спасатели ЮРПСО МЧС России вывели из лесного массива хребта Ачишхо двух туристов, которые после встречи с медведем покинули туристическую тропу и забрались на дерево. Инцидент произошел днем 15 августа в нескольких километрах от Ачипсинской крепости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Туристы встретили в лесу медведя и, испугавшись, убежали с тропы. После этого они забрались на дерево и оставались там. Спасатели обнаружили молодых людей в лесном массиве и вывели их в городскую черту.

Спасенными оказались жители Свердловской области и Краснодарского края. Информацию о происшествии распространила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

За выходные спасатели ЮРПСО МЧС России шесть раз выезжали на помощь жителям и гостям Сочи. Одним из таких вызовов стала эвакуация двух туристов с хребта Ачишхо после встречи с медведем.

В августе спасатели также эвакуировали в Сочи туристку, которая упала в овраг.

В июле спасатели помогли 15-летнему подростку, который упал со старого моста в Красной Поляне. Очевидцы сообщили о происшествии. Подросток сорвался с высоты около трех метров и из-за полученных травм не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего эвакуировали его с использованием специального альпинистского снаряжения и носилок. Затем подростка передали медицинской бригаде.

Мария Удовик