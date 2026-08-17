В Самарской области за нарушение мер пожарной безопасности привлекли 12 правообладателей сельхозучастков

С начала 2026 года на территории Самарской области правообладатели 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения привлечены к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что в июне во время выездного обследования инспектор выявил, что два участка заросли сорной растительностью. Расположены они в границах сельского поселения Красносельское Сергиевского района и соседствуют с лесными насаждениями. В управлении обращают внимание, что «в пожароопасный период такое состояние территории в случае возникновения возгорания создает прямую угрозу перехода огня на лесные массивы».

Владельцу участков был назначен штраф и выдано предупреждение.

Руфия Кутляева