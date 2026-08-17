В Сочи запустили чат-бот с информацией о наличии топлива на АЗС

В Сочи запустили чат-бот города на платформе МАХ, через который можно проверить наличие топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, запуск сервиса связан с необходимостью оперативно предоставлять жителям и гостям города информацию о ситуации на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В чат-боте можно узнать адреса автозаправочных станций и наличие бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Такая же информация доступна в формате карты на главной странице сайта администрации Сочи. Для перехода к данным необходимо выбрать баннер «Информация о наличии топлива на АЗС».

Господин Прошунин отметил, что сейчас сервисы работают в тестовом режиме, поэтому их настройка займет некоторое время. При этом информирование о ситуации на автозаправочных станциях продолжается ежечасно.

По словам мэра, поступающие обращения и сигналы от автомобилистов находятся на его личном контроле. Он также сообщил, что поддерживает постоянную связь с операторами АЗС и их головными офисами. Вместе с топливными компаниями администрация принимает меры для скорейшей стабилизации ситуации.

Продолжает работать горячая линия для автомобилистов. Кроме того, на автозаправочных станциях дежурят волонтеры. Они информируют водителей о режиме работы АЗС и наличии топлива.

Мэр Сочи призвал жителей и гостей города по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и не запасаться топливом впрок. По его словам, в высокий курортный сезон дополнительную нагрузку на топливную инфраструктуру создает большое количество туристов, многие из которых приезжают в город на личном транспорте.

Мария Удовик