В Ярославле водитель Toyota сбил пешехода

В Дзержинском районе Ярославля вечером 16 августа произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Авария произошла около 22:45 на Ленинградском проспекте в районе дома №42. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota 2007 года рождения совершил наезд на пешехода — мужчину 1973 года рождения.

В результате ДТП пешеход был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Антон Голицын