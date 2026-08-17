На укрепление инфраструктуры Орловской области потратят 4,6 млрд

Правительство Орловской области внесло изменения межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры» на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В соответствии с актуальными параметрами общий объем финансирования программы в этом году составит 4,6 млрд руб. Из этой суммы свыше 2,4 млрд приходятся на средства федерального бюджета, более 2 млрд — на деньги региональной казны, а почти 140 млн поступят за счет средств муниципального бюджета и иных источников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Направление «капитальное строительство» профинансируют почти на 3,5 млрд руб., из которых 1,8 млрд — федеральные средства. В частности, на госпрограмму «Развитие транспортной системы в Орловской области» расписано 613,7 млн руб., из которых 492,6 млн выделены на регпроект «региональная и местная дорожная сеть».

По направлению «капитальный ремонт» запланировано финансирование на уровне свыше 1,1 млрд руб. Из этой суммы 641,9 млн — федеральные средства. Госпрограмма «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания в Орловской области» заберет себе 412,1 млн руб., из которых 350,3 млн предназначены для регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Департаменту финансов Орловской области поручено внести изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета.

В середине июля «Ъ-Черноземье» рассказывал, что правительство РФ списало Орловской области 1,9 млрд руб. по инфраструктурным бюджетным кредитам.

Денис Данилов