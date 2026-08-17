Ярославское УФАС предостерегло школы от рекомендаций магазинов формы

Ярославское УФАС предостерегло муниципальные школы города от рекомендаций родителям приобретать школьную форму в определенных магазинах. Поводом стали сообщения в СМИ и социальных сетях о том, что образовательные учреждения указывают конкретные торговые точки, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В антимонопольной службе считают, что подобные рекомендации могут нарушать законодательство о защите конкуренции. По закону школы вправе устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды учащихся, однако указание конкретных магазинов выходит за рамки их полномочий.

По мнению УФАС, такие рекомендации не связаны с образовательным процессом и могут создавать необоснованные преимущества отдельным продавцам школьной одежды. Публичные рекомендации и информационные письма в определенных случаях могут быть расценены как соглашение между хозяйствующими субъектами, направленное на ограничение конкуренции. Такие соглашения запрещены частью 4 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

В ведомстве подчеркнули, что для установления нарушения не обязательно наличие письменного договора между участниками — достаточно следования общему плану поведения, который позволяет получить выгоду.

Выданные школам предостережения носят профилактический характер. Образовательным организациям рекомендовано отказаться от практики указания конкретных магазинов.

В министерстве образования Ярославской области пояснили, что в 2013 году были определены основные требования к одежде обучающихся школ региона. В частности, установлены виды одежды и их варианты, рекомендован деловой стиль.

«Родители не обязаны приобретать одежду или школьную форму у конкретного производителя или в конкретном магазине. Достаточно собрать комплект, отвечающий требованиям школы к стилю одежды»,— прокомментировали в министерстве.

Антон Голицын