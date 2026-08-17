Минниханов назвал Китай главным инвестором Татарстана

Китай является главным инвестиционным партнером Татарстана, товарооборот между сторонами достигает рекордных значений. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на открытии форума «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

По словам господина Минниханова, товарооборот в прошлом году составил $3,35 млрд. «Татарстано-китайские связи крепнут с каждым годом. Становятся значительным вкладом в надежное партнерство наших стран»,— сказал он.

Форум «Ростки» проходит в Казани 16–19 августа, деловая программа включает более 50 сессий.

Анар Зейналов