Концентрация ртути в воде в Таганрогском заливе выросла в 20 раз за год

В Таганрогском заливе средняя концентрация ртути в 2025 году увеличилась в 20 раз по сравнению с показателем 2024 года. Соответствующая информация содержится в «Экологическом вестнике Дона», подготовленном министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Согласно данным мониторинга, уровень содержания ртути вырос с 0,01 до 0,20 микрограмма на кубический дециметр. Текущее значение стало максимальным как минимум с 2022 года и вдвое превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) для рыбохозяйственных водоемов. Наиболее выраженное превышение ПДК — в среднем в два раза — зафиксировано в акватории по основному судоходному пути залива.

При этом в донных отложениях наблюдается противоположная динамика: концентрация ртути сократилась втрое — с 0,03 до 0,01 миллиграмма на килограмм сухой массы. Специалисты связывают это с перераспределением загрязняющих веществ в экосистеме водоема.

Для оценки рисков для потребителей эксперты исследовали промысловые виды рыб, выловленных в Таганрогском заливе. В выборку вошли тюлька и три вида бычков. Анализ показал, что концентрации токсичных веществ и радионуклидов в мышечной ткани рыб не превысили допустимых нормативов. Качество рыбы признано удовлетворительным, радиационной опасности для потребителей она не представляет.

Наталья Белоштейн