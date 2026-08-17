В Дагестане возбудили дело после стрельбы у Гимринского тоннеля

В Буйнакском районе Дагестана 38-летний мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в двух участников конфликта, оба получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщил СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По версии следствия, конфликт между двумя группами местных жителей произошел 16 августа в период с 01:00 до 04:55 вблизи Гимринского тоннеля. Один из участников получил телесные повреждения.

После этого 38-летний мужчина, вооружившись охотничьим гладкоствольным ружьем, вернулся к месту конфликта и произвел не менее пяти прицельных выстрелов в сторону двух мужчин. Потерпевшие получили огнестрельные ранения различных частей тела.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Валерий Климов