Ростовский облсуд рассмотрит приговор по делу гендиректора ООО «10-ГПЗ»

Приговор по делу генерального директора подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» в Ростове-На-Дону Александра Дьяченко будет рассмотрен в апелляционном порядке Ростовским областным судом. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Первое судебное заседание для рассмотрения апелляционных жалоб на приговор назначено на 24 августа.

В июне Советский районный суд Ростова-на-Дону признал Александра Дьяченко виновным в причастности к мошенничеству на сумму более чем 2,2 млрд руб. Ему было назначено три года и десять месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

Рассмотрение уголовных дел в отношении собственников предприятия продолжается.

Кристина Федичкина