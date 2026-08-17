Перед 1 сентября спрос на педагогов в Петербурге вырос на 25%

В Санкт-Петербурге работодатели в августе заметно увеличили спрос на специалистов в сфере образования. Количество вакансий для учителей, преподавателей и педагогов выросло на 25% по сравнению с июлем, следует из данных hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге на четверть вырос спрос на педагогов перед началом учебного года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге на четверть вырос спрос на педагогов перед началом учебного года

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С начала августа петербургские компании разместили более 19 тыс. вакансий. Около 3% из них пришлось на специалистов сферы образования.

Рост спроса наблюдается и по другим направлениям. Число вакансий для фармацевтов и провизоров за месяц увеличилось на 64%, для фитнес-тренеров и инструкторов тренажерных залов — на 50%, для инженеров-электронщиков — на 31%.

Сезонное увеличение потребности в сотрудниках фиксируется и в торговле. По данным платформы «Моя смена», с 1 июня по 10 августа компании заказали на 60% больше рабочих смен, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее существенно вырос спрос на сотрудников кассовой зоны — количество заказанных смен увеличилось на 236% по сравнению с летним уровнем. Примерно на 70% больше потребовалось сборщиков заказов, еще на треть — работников, занимающихся выкладкой товаров.

Интерес к педагогам начал расти еще в начале лета. В июне петербургские работодатели на 25% чаще размещали вакансии в сфере науки и образования по сравнению с предыдущим месяцем.

Матвей Николаев