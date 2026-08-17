На 21 мандат в томской облдуме претендуют 109 кандидатов

Избирательная комиссия Томской области подвела итоги регистрации кандидатов в депутаты законодательной думы региона. Всего в одномандатных округах зарегистрировано 109 человек.

Все кандидаты представляют политические партии. «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули по 21 кандидату. По 20 представителей в округах у КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России». Кроме того, зарегистрировано семь кандидатов партии «Яблоко». Все четверо самовыдвиженцев (Владимир Башев, Татьяна Жабкина, Максим Матвеев и Алексей Сысоев) не смогли пройти эту стадию.

В областной думе 21 депутат избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. Как писал «Ъ-Сибирь», на выборах зарегистрированы партсписки также этих шести партий.

Валерий Лавский