Ежемесячная неустойка для собственника Парамоновских складов составит 100 тысяч рублей
ООО «Альянс-М» не предоставило научно-проектную документацию по реставрации комплекса зерновых складов XIX века (Парамоновские склады) в срок, предусмотренный мировым соглашением, — до 27 августа 2026 года. За каждый месяц просрочки компания обязана выплачивать неустойку в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
Фото: «Ъ-Юг»
Кроме этого, комитет рассматривает возможность изъятия объекта культурного наследия — решение примут после оценки исполнения условий соглашения и результатов работы судебных приставов. Также в ведомство до сих пор не поступили материалы обследования технического состояния конструкций комплекса.
Изначально Парамоновские склады на ул. Береговой, 47 инвестор планировал превратить в общественное пространство с выставочными комплексами к ЧМ-2018. Объем вложений оценивался в 1,2 млрд руб.
По охранному обязательству, утвержденному в 2023 году, реставрацию надлежало начать не позднее конца 2025 года, но разработка документации фактически не велась. В 2024 году стороны заключили мировое соглашение: после согласования проекта «Альянс-М» должен завершить работы в течение трех лет.
В апреле 2026 года компания занялась изучением возможности строительства жилья на соседнем участке для окупаемости реконструкции.