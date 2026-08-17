Глава СК поручил доложить о проверке дороги в Чувашской деревне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки по информации о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в деревне Сюткюль Моргаушского округа Чувашии. Об этом сообщил информационный центр СК России.

По данным ведомства, в социальных сетях сообщается, что дорога в населенном пункте длительное время находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались ямы и колеи, в период осадков полотно размывается. С 2025 года движение школьного автобуса прекращено, дети вынуждены добираться до ближайшего остановочного павильона пешком. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Чувашии Андрею Харитонову поручено представить доклад о предварительных и окончательных результатах проверки, а также о работе по реализации прав жителей на качественную дорожную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анар Зейналов