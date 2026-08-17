На участке улицы Гоголя в Краснодаре временно перекроют проезд на два дня

В Краснодаре 18 и 19 августа временно ограничат движение транспорта на участке улицы Гоголя. Ограничение связано с проведением краевого мероприятия и будет действовать в течение двух дней с 6:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Проехать в указанный период будет нельзя по участку улицы Гоголя от улицы Красноармейской до улицы Красной. Ограничение вводят для обеспечения безопасности участников мероприятия.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменение схемы движения и планировать маршруты с учетом временно закрытого участка улицы.

Ограничение будет действовать только в установленное время 18 и 19 августа — с 6:00 до 18:00. После завершения указанного периода движение на участке должно осуществляться в обычном режиме.

Мария Удовик