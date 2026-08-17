Бренд Li Ning открыл магазин в таганрогском ТРЦ «Мармелад»

В ТРЦ «Мармелад» в Таганроге начал работу магазин спортивного бренда Li Ning. Торговая точка площадью 320 кв. м разместилась на втором этаже и предлагает спортивную одежду, обувь и модели в стиле sport style — от базовых до технологичных и лимитированных коллекций (в том числе, линейку Way of Wade в коллаборации с баскетболистом Дуэйном Уэйдом). Об этом сообщают в пресс-службе ТРЦ.

Открытие отражает тренд на расширение присутствия азиатских брендов в российском ритейле и устойчивый спрос на спортивную экипировку для активного образа жизни и повседневного гардероба.

По словам управляющего ТРЦ «Мармелад» Романа Горобцова, вход Li Ning важен для развития спортивного ассортимента центра: покупатели все требовательнее относятся к качеству, дизайну и истории бренда, а Li Ning сочетает международный спортивный опыт и актуальный продукт для активной аудитории.

Наталья Белоштейн