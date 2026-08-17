Возбуждено дело о подкупе конкурсного управляющего в Волгограде

В Волгограде задержаны трое местных жителей, подозреваемых в коммерческом подкупе. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «в» ч. 3 ст. 204, п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде задержаны трое по подозрению в коммерческом подкупе

Фото: СУ СКР по Волгоградской области В Волгограде задержаны трое по подозрению в коммерческом подкупе

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

По данным следствия, один из фигурантов предложил конкурсному управляющему банкротящегося предприятия выкупить его имущество без торгов. Управляющая согласилась на сделку по начальной стоимости. Бизнесмен приобрел имущество за более чем 1 млн руб., а затем перепродал за более чем 1,5 млн руб.

Половину «навара» более чем в 500 тыс. руб. подозреваемый через посредника передал конкурсному управляющему в качестве благодарности. В настоящее время расследование продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Марина Окорокова