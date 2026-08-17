На Среднем Урале за неделю родилось 12 пар близнецов
На прошлой неделе на территории Свердловской области родились 12 пар близнецов, сообщили в региональном минздраве. Всего за семь дней в области на свет появились 647 детей — 348 мальчиков и 299 девочек.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Медики перинатальных центров Екатеринбурга приняли 413 родов. В межмуниципальных центрах родили 99 женщин. Двое родов прошли в ургентных залах.
Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Екатеринбург заявила, что Свердловская область по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Россию на 7%.