Власти Ростова не нашли подрядчика по ремонту участка проспекта Соколова

Тендер на ремонт участка проспекта Соколова в Ростове-на-Дону за 69 млн руб. признан несостоявшимся, поскольку на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Речь идет о 1,5-километровом участке магистрали — от ул. Большой Садовой до пл. Гагарина. Заказчиком работ выступила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. На реализацию проекта из городского бюджета планировалось выделить 69 млн руб. Завершить ремонт подрядчик должен был до 14 декабря 2026 года.

Согласно техническому заданию, комплекс работ включал демонтаж старого асфальтового покрытия, бортовых камней, тротуаров и дорожек из плит. Кроме того, подрядчику предстояло разобрать цементно-бетонные покрытия и основания, заменить люки и кирпичные горловины колодцев, а затем уложить новое асфальтовое покрытие и плитку.

В дирекции не исключают, что в ближайшие дни будет объявлен повторный конкурс.

Наталья Белоштейн