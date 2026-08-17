В Новороссийске завершили обходы пострадавших домов после атаки БПЛА

В Новороссийске завершились обходы жилья, пострадавшего в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники администраций внутригородских районов формировали пакеты документов, необходимые для начисления положенных выплат и компенсаций. Обходы проходили в том числе в выходные дни. В каждом районе города сформированы комиссии из сотрудников администрации и управления социальной защиты населения, которые принимают заявления от жителей.

Около 50 волонтеров штаба «МыВместе» на минувшей неделе участвовали в уборке домов и квартир, разборе завалов и приведении жилья в порядок. Работы велись по нескольким адресам. «Спасибо каждому, кто включился в работу», — поблагодарил добровольцев Кравченко.

Ранее сообщалось, что представители администрации Новороссийска обошли 268 квартир и 90 частных домовладений, составив 358 актов. На платформе Добро.ру зарегистрировались 14 699 добровольцев из города. Все нуждающиеся могут оставить обращение в Добро.Центр по месту проживания.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Ночью 12 августа в город-герое и ряде других муниципалитетов уже объявлялась ракетная опасность. Краснодарский край пережил одну из наиболее трагичных атак: в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе погибли три человека, более 20 получили ранения, разрушены десятки жилых домов.

Анна Гречко