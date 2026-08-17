На Ставрополье подрядчик получил два года колонии за мошенничество при благоустройстве

Директор подрядной организации получил два года лишения свободы за мошенничество при благоустройстве парковой и игровой зон в станице Рождественской Изобильненского округа. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, администрация станицы заключила с компанией контракт стоимостью более 2,8 млн руб. на выполнение работ по благоустройству. 37-летний директор организации заменил предусмотренные контрактом материалы покрытия на более дешевые.

В результате бюджету был причинен ущерб примерно на 800 тыс. руб. Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Валерий Климов