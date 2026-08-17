Липецкая прокуратура требует изъять у «Пиковской земли» 507 га под Чаплыгиным

Арбитражный суд Липецкой области рассматривает иск региональной прокуратуры о возвращении ООО «Пиковская земля» в собственность администрации Чаплыгинского округа Липецкой области четырех участков общей площадью 506,8 га на территории сельскохозяйственного кооператива «Журавинский» северо-западнее Чаплыгина. Надзор требует признать сделки по продаже участков ничтожными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Пиковская земля» основано в ноябре 2002 года и зарегистрировано в селе Пиково Чаплыгинского района. Компания занимается выращиванием зерновых культур. С февраля 2008-го пост генерального директора занимает Малик Эдиев, который также является единственным учредителем предприятия. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка ООО «Пиковская Земля» составила 226,9 млн руб., что на 13,1% ниже показателя 2024-го (261,1 млн). Чистая прибыль при этом выросла на 3,5% — до 45,3 млн руб.

По данным надзора, договоры купли-продажи земли между администрацией сельского поселения (Пиковский сельсовет Чаплыгинского района) и компанией были заключены в 2023 и 2024 годах. Речь идет о двух участках площадью 8,83 га, одном участке площадью 211,92 га и одном — площадью 277,23 га. Администрации Чаплыгинского округа при этом следует вернуть фирме 6,8 млн руб.

Одновременно истец заявил ходатайство о принятии обеспечительной меры в виде запрета управлению Роскадастра совершать любые регистрационные действия в отношении упомянутых участков, сейчас принадлежащих на праве собственности ООО «Пиковская земля». Суд заявление прокуратуры удовлетворил.

Следующее заседание по делу назначено на 14 сентября.

Денис Данилов