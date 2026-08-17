На Ставрополье представили марку в честь Станислава Говорухина

Почта России выпустила в обращение по всей стране марку, посвященную кинорежиссеру и народному артисту России Станиславу Говорухину, чья жизнь и деятельность были тесно связаны со Ставропольским краем. Об этом сообщили в региональном управлении Почты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Почта России Фото: Почта России

Тираж марки составил 64 тыс. экземпляров, номинал — 90 руб. На ней изображен портрет Говорухина на фоне кинокамеры, хлопушки и кинопленки.

Говорухин дважды избирался депутатом Госдумы от Ставропольского края и занимался вопросами региона. В частности, он участвовал в сохранении объектов культурного наследия на Кавказских Минеральных Водах.

В Железноводске Говорухину присвоили звание почетного гражданина города. В его честь здесь назван парк, где установлен горельеф режиссера работы скульптора Георгия Авакова.

Валерий Климов