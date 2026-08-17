Умер Герой России и омбудсмен Волгоградской области Валерий Ростовщиков

На 70-м году жизни скончался уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков. Об этом сообщила администрация города Волжский, выразив соболезнования родным и близким покойного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 70-м году жизни не стало Почетного гражданина Волжского Валерия Ростовщикова

Фото: Администрация города Волжский На 70-м году жизни не стало Почетного гражданина Волжского Валерия Ростовщикова

Фото: Администрация города Волжский

«Администрация Волжского с прискорбием сообщает, что сегодня на 70-м году жизни скоропостижно скончался Герой России, Почетный гражданин города Волжского, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области Валерий Ростовщиков», — говорится в сообщении. Он был избран на пост уполномоченного по правам человека в Волгоградской области в 2009 году и занимал его до настоящего времени.

Валерий Ростовщиков окончил Тюменское ВВИКУ в 1994 году, назначен комбатом в 20-ю мотострелковую дивизию. В декабре 1994 года направлен в Чечню, участвовал в боях в Грозном, награжден орденом Мужества. В сентябре 1999 года вновь командирован в Чечню. 30 декабря 1999 года удостоен звания Героя РФ.

После Чечни Ростовщиков служил начальником отдела в учебном центре инженерных войск СКВО (Волжский). В 2003 году уволен в запас. В 2004–2007 годах — замглавы администрации Волжского по соцзащите, культуре, спорту и молодежной политике.

Марина Окорокова