В Казани на нацпроекты за шесть лет потратили 76 млрд рублей

За шесть лет на реализацию нацпроектов в Казани потрачено порядка 76 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель главы исполкома Ильдар Шакиров.

С 2018 года в Казани ввели 26 детских садов и 15 школ, открыли технопарки «Кванториум» и 12 гериатрических центров, построили центр детской онкологии и новые поликлиники в «Салават Купере» и Дербышках. Приведены в порядок 85% объектов культуры, завершено строительство Вознесенского тракта, отремонтировано более 110 участков дорог, закуплено 127 автобусов.

До 2030 года Казани выделят средства в рамках восьми нацпроектов. Наиболее объемные — «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Молодежь и дети» и «Семья»: на них заложено 5 млрд руб., из которых 2,9 млрд — федеральные средства.

Анар Зейналов