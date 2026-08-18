От плутовского романа до ядерного клуба

В российских вузах завершилась приемная кампания, абитуриенты и их родители подсчитывали проходные баллы на ИТ и инженерные специальности, а директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский и профессор НИУ ВШЭ Елена Пенская предлагают читателям «Ъ-Науки» заглянуть в ядро математической науки, где рождаются идеи, способные через столетия превратить авантюрное изобретение в обязательную дисциплину первых курсов технических вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ / купить фото Профессор НИУ ВШЭ Елена Пенская Фото: НИУ ВШЭ Следующая фотография 1 / 2 Директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский Фото: Евгений Гурко / Коммерсантъ / купить фото Профессор НИУ ВШЭ Елена Пенская Фото: НИУ ВШЭ

Почему существование живого математического сообщества и подготовка специалистов, способных работать на самом высоком уровне абстракции,— не вопрос престижа или культурного кода, а прагматическая необходимость для сохранения технологического суверенитета страны? Какова роль искусственного интеллекта в математике, стоит ли в связи с бурным развитием ИИ опасаться «отравления» научной базы псевдопродукцией? В чем ответственность математического сообщества в эпоху генеративных моделей?

— Андрей Соболевский: Думаю, надо сразу договориться о словах. Говорить о профессиях или видах деятельности, результаты которых на виду и всем знакомы в обычной жизни, относительно легко, потому что все примерно понимают, о чем речь. Например, из сложных интеллектуальных видов деятельности сейчас такими являются многие айтишные. А если результаты вашей деятельности широкой публике напрямую не видны, используются в каких-то более узких сферах, то необходимо проговорить базовые вещи, которые вам кажутся очевидными, но без их прояснения аудитории они остаются неясными.

Вот и математикой называют много разных занятий, а я бы хотел употреблять это слово в довольно узком смысле. В том же ИТ или инженерных расчетах используются математические методы, алгоритмы, которым можно научить компьютер и он будет решать содержательные задачи. Инженера на студенческой скамье учат понимать эти методы, разбираться в них и сознательно их применять, а для этого преподают математик».

Но эти методы, эти алгоритмы, в свою очередь, кто-то разработал, это было сделано в рамках математических теорий. Когда мы поднимаемся с уровня применения методов на уровень их разработки, то попадаем в область так называемой прикладной математики, которая как раз и состоит из этих теорий. Прикладная математика — это тоже отдельная большая университетская специальность, и с точки зрения инженера, да и широкой публики, «математикой» называется именно она, плюс стандартный курс высшей математики, необходимый для того, чтобы понимать ее язык.

Но язык математики, те структуры и понятия, на которых можно строить конкретные теории и заниматься разработкой методов и алгоритмов, тоже не возник сам по себе. Его создавали. Это был сложный интеллектуальный процесс, продолжавшийся столетия, в него было вовлечено немало людей. И вот это ядро математической науки, которое старомодно называют «чистой математикой», а сейчас чаще «математикой фундаментальной» — вот оно и есть настоящий предмет нашего разговора.

Даже очень далекий от математики человек знает про это ядро довольно много. Во-первых, мы все слышали имена некоторых героев, которые совершали большие открытия в чистой математике — например, Лобачевский. Во-вторых, некоторые, наиболее древние из структур и понятий чистой математики вполне широко проникли в массовую культуру.

— Елена Пенская: Как и чем можно подтвердить ваше высказывание?

— А. С.: Например, мнимая единица. Этот случай очень хорошо иллюстрирует, как работает фундаментальная математика.

— Е. П.: Давайте немного поговорим о нем.

— А. С.: Италия, XVI век, алгебра еще мало отличается от того, что знали в античности, и решение алгебраических уравнений своего рода спорт, в котором люди соревнуются, вызывают друг друга на турниры, у всех есть какие-то свои секретные приемы. Нравы еще очень далеки от современных благообразных академических стандартов, а биографии знаменитых математиков напоминают плутовской роман.

И несколько человек, конкурируя друг с другом, обнаруживают, что многие уравнения волшебным образом решаются, если допустить, что из отрицательного числа можно извлечь квадратный корень. В ответе этих странных «мнимых чисел» уже нет, но по дороге они возникают, подчиняются обычным правилам арифметики и каким-то загадочным образом помогают решить алгебраическую задачу. Кардано в своей книге «Ars Magna» прямо так и пишет, что тут «арифметическая тонкость доходит до крайнего, уже бесполезного предела».

Но поскольку этот предел все-таки не был бесполезным для алгебры, «мнимыми числами» продолжили заниматься, набирать массив математических задач. В самом конце XVIII века становится ясно, что совокупность так называемых «комплексных чисел», которая получается, если к обычным числам присоединить мнимые, можно изобразить геометрически — как плоскость. Если мы вычисляем над комплексными числами разные функции: многочлены, тригонометрические функции и т. п., то такие вычисления оказываются геометрическими преобразованиями этой плоскости. Продумывая эту идею, Риман формулирует понятие римановой поверхности, а затем строит и так называемую риманову геометрию, которая еще через несколько десятилетий оказывается правильным математическим языком для общей теории относительности Эйнштейна.

Параллельно развивается электротехника, появляется переменный ток, и инженеры обнаруживают, что комплексные числа как нельзя лучше подходят для расчета электрических цепей переменного тока. А еще чуть раньше Римана ирландец Гамильтон сознательно пытается по образцу комплексных чисел изобрести числовое пространство, которое было бы еще больше, и открывает четырехмерные кватернионы. Они не так сильно изменили математику, как комплексные числа, но тоже очень неплохо применяются — в компьютерной графике, например.

А уже в современной для нас теоретической физике появляется концепция, что элементарные частицы материи — не точки, а суперструны, маленькие закольцованные кривые. Одна из причин, почему физикам пришла эта идея, в том, что в отличие от «мировой линии» точечной частицы «мировая поверхность» суперструны двумерна и поэтому несет естественную комплексную структуру.

— Е. П.: Что тут важно для нашего разговора?

— А. С.: Все это развитие науки, включая римановы поверхности, кватернионы и суперструны, уже было заложено в той базовой идее оперировать корнями из отрицательных чисел. Как в маленьком семечке заложено все дерево, которое из него вырастет. Те итальянцы, кто первыми придумал так действовать, конечно, не могли даже представить все эти открытия, а когда над их «слишком тонким и бесполезным», но удачным изобретением начали работать другие люди, лицо математики постепенно поменялось. Сравнимое действие оказали и открытия Лобачевского, и многие другие открытия, о которых широкая публика обычно не знает из-за их сложности.

И в контексте нашего разговора «математика» — как раз ядро математической науки, где случаются такие открытия, меняющие ландшафт математических теорий и методов. Это ядро состоит из понятий и структур, появившихся в ходе открытий прошедших эпох.

— Е. П.: Если обратиться к метафоре, то открытие сродни умственному озарению. Разве можно научить такой практике «делать» открытия, как учат более массовым прикладным профессиям?

— А. С.: Научить делать такие открытия, конечно, нельзя. Научить можно только понимать и пользоваться языком математики, думать на нем, потому что без освоения языка открытия невозможны. И еще необходимо показать, что математика — развивающаяся наука. В ней не «все сделано Евклидом» и вообще никогда не будет «все сделано».

И конечно, специалист по фундаментальной математике не делает открытия исторического значения каждый день с девяти до шести, кроме выходных, и вообще обычно занимается не только фундаментальной математикой. Лобачевский кроме открытия новой геометрии многие годы руководил одним из важнейших университетов в России (Казанский учебный округ охватывал Поволжье, Урал и всю Сибирь до Тихого океана), создал там первоклассные по техническому уровню библиотеку, обсерваторию, химические лаборатории, построил для университета красивейший комплекс зданий, сформировавший центр Казани с градостроительной точки зрения. Эйлер начал свою научную карьеру (кстати, в Петербурге) с написания книги о математических вопросах кораблестроения, а потом в Берлине проектировал систему фонтанов в Сан-Суси, «прусском Версале», где построен знаменитый летний дворец короля Фридриха Великого в Потсдаме, недалеко от Берлина, окруженный огромным парком. Кроме прикладных или инженерных работ математики-исследователи обычно преподают, пишут учебники и монографии.

— Е. П.: Как происходит сохранение этой «особой» научной породы?

— А. С.: Сам факт, что в стране есть воспроизводящийся из поколения в поколение круг людей, способных заниматься математикой, очень важен. В мире существует совсем небольшой клуб стран, обладающих собственной национальной математической научной школой. Он ненамного шире так называемого ядерного клуба — кстати, совершенно неслучайно «ядерный клуб» в полном составе входит в «математический». Россия не сразу вошла в этот клуб. У нас работали Эйлер, Лобачевский, Чебышев, но они были одиночками. Наша страна смогла создать свою собственную национальную школу лишь примерно сто лет назад, но сразу заняла в мировом «математическом клубе» одно из ведущих мест.

— Е. П.: Существует параллель между теоретической математикой и балетом или классической музыкой как явлениями, составляющими культурный код России. Насколько сегодня уместно это сравнение? Не является ли оно признанием того, что фундаментальная наука превращается в «представительский класс», существующий скорее для имиджа страны, чем для реального технологического прорыва?

— А.С.: Я убежден, что как математика в целом составляет важнейшую часть культурного кода человечества, так и без русской математики неполон культурный код России, так что эта параллель верна. Кроме того, каждый год мы по праву гордимся успехами наших школьников на Международной математической олимпиаде, так что и параллель с олимпийским спортом тоже имеет право на существование.

Но важно другое — поддержание и развитие устойчивого живого математического сообщества из поколения в поколение очень важно для нашей страны прагматически. Ведь для того, чтобы понять прикладную научную работу в технических или естественных науках и тем более чтобы критически проанализировать ее, надо самому иметь опыт работы как минимум в той же или смежной области, а лучше — на более высоком уровне абстракции.

Если говорить о математике, это верно по всей цепочке к ее ядру: от методов к конкретным теориям и оттуда к самым базовым структурам математического знания. Поэтому, чтобы держаться на передовом крае техники, в конечном счете нужна системная, многоуровневая экспертиза в фундаментальной науке вплоть до самых абстрактных ее областей.

А развитие идет именно от ядра к периферии: «слишком тонкие и бесполезные» конструкции фундаментальной математики непредсказуемо оказываются плодотворными в более конкретных областях (это явление Юджин Вигнер в своем известном эссе назвал «непостижимой эффективностью математики»), и на их базе возникают новые прикладные методы, применение которых перекраивает карту прикладных областей, создавая новые и иногда немыслимые ранее технические возможности. Свежий пример — проникновение идей алгебраической топологии в прикладной анализ данных, но это лишь одно из множества таких событий. Словом, если у нас завянет фундаментальная математика, очень быстро мы окажемся и без настоящей прикладной математики, а затем «посыплется» инженерия.

Эта цепочка влияния и оплодотворения работает не только в лаборатории, но и в университете. Более прикладных специалистов должны учить те, кто работает на более фундаментальном уровне,— это гарантирует передачу экспертизы и способности к критическому анализу от наставников к ученикам.

Все это общие истины, справедливые для всей фундаментальной науки: физики, химии, биологии, науки о Земле, а не только для математики. Но поскольку именно математика является традиционным языком физики и инженерии, а начиная с прошлого века благодаря развитию компьютеров и информационных технологий получила и непосредственные технологические применения, то существование и жизнеспособность математического исследовательского сообщества оказываются необходимы для всей научной и технологической сферы.

— Е. П.: Это звучало бы очень убедительно еще несколько лет назад. Но в последние год-два мы все чаще слышим о математических результатах, полученных искусственным интеллектом — например, опровержение «гипотезы якобиана», опубликованное в день финала мундиаля-2026. Разве развитие искусственного интеллекта не должно привести к пересмотру всех этих представлений о роли математики и математиков?

— А. С.: Мне кажется, развитие искусственного интеллекта только подтверждает то, что мы говорили о прагматической необходимости живого сообщества математиков. Вы правы, что с помощью искусственного интеллекта получено уже немало результатов, которые специалисты воспринимают как идейно новые, основанные на не замеченных ранее ходах мысли. Но каждый раз с системой работает специалист, который сам глубоко в теме и поэтому может на ранней стадии распознать намечающийся успех или, наоборот, не позволить модели начать галлюцинировать. Иногда, но не всегда успех искусственного интеллекта основан и на глубокой и плодотворной декомпозиции задачи на отдельные шаги, которую тоже делает специалист.

С появлением искусственного интеллекта в математических исследованиях мы оказываемся на пороге радикального облегчения некоторых важных практик исследовательской работы и обвального увеличения низкокачественного контента. Полагаю, что в ближайшем будущем мы будем наблюдать вал текстов, хорошо имитирующих настоящую абстрактную математику, но ложных или бессодержательных,— про похожую, но человеческую «научную» псевдопродукцию великий физик Вольфганг Паули в свое время говорил: «Not even wrong!». Такая продукция существовала всегда, но с появлением больших языковых моделей ее станет гораздо больше.

Если в будущее можно смотреть с оптимизмом, то прежде всего потому, что прогресс в математике, появление новых «слишком тонких и бесполезных» конструкций, как я считаю, будет продолжаться за счет взаимообучения и взаимного обогащения живых математиков и генеративных моделей. Но важно, чтобы корпус текстов, на которых эти модели учатся, не был «отравлен» научной псевдопродукцией. Ядро математики в новую эпоху — это еще и верифицированный материал для обучения искусственного интеллекта и сотворчества человека и машины. Сохранение фундаментальной математики в этом качестве — наша общая ответственность.