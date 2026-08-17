В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества

В Прикубанском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили специалисты ЕДДС города, причиной стало повреждение на линии напряжением 6–10 кВ. Из-за аварии отключили восемь трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации компании, без электроэнергии остались участки улиц Авиагородок, Грибоедова, Дзержинского, Димитрова, Нестерова, Полевой, Сафонова, а также 1-го, 2-го, 3-го и 4-го проездов Сафонова. Ограничение также затронуло улицы Циолковского и Ярославскую.

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 августа, в Краснодаре из-за профилактических и ремонтных работ временно ограничат подачу воды и электроэнергии.

С 10:00 до 14:00 снизят давление в системе водоснабжения на улицах Сормовской и Уральской. С 23:00 17 августа до 06:00 18 августа ограничения на воду затронут ряд улиц в разных районах города.

Электроэнергию в течение дня будут отключать на отдельных участках с 08:00 до 17:00. Ограничения затронут десятки улиц и переулков, в том числе Базарный, Кубанскую, Мачуги, Пушкина, Фадеева, Бабушкина, Рылеева, Садовую, Севастопольскую, Сормовскую, Уральскую и другие.

Информацию об отключениях воды можно уточнить в диспетчерской службе «Краснодар Водоканала» по телефонам 220-28-38 и 217-03-33, об отключениях электроэнергии — в «Краснодарэлектросети» по телефону 255-45-66.

Мария Удовик