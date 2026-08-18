Ловушка для плазмонов

Исследователи из МФТИ, Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна РАН и Венского технологического университета обнаружили аномалии в законе отражения двумерных электромагнитных волн. Путем комбинированных теоретических и экспериментальных исследований они показали, что двумерный плазмон — электромагнитная волна, бегущая вдоль сверхтонкого полупроводника,— приобретает задержку 1/8 от полного периода колебаний при отражении от металлического препятствия. Результат открывает возможность создания сверхкомпактных резонаторов для двумерных плазмонов размером вплоть до 1/8 длины волны. Результаты опубликованы в серии из двух научных работ в журнале Physical Review Letters [1, 2]. Теоретическая часть работы выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант №24-79-00094).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Московского физико-технического института (МФТИ).

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ Здание Московского физико-технического института (МФТИ).

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Главное правило геометрической оптики — угол падения равен углу отражения,— известное еще античным исследователям, лежит в основе работы многих привычных устройств: от зеркал до спутниковых антенн. Однако для точного расчета оптических инструментов необходимо знание не только угла отражения, но и амплитуды отраженного луча. Правила расчета амплитуд отраженных волн были выведены в начале XIX века Огюстеном Френелем еще до возникновения стройной теории электромагнитных волн Максвелла и носят с тех пор его имя. Они предсказывают не только интенсивность отраженных волн от разных поверхностей, но и их фазу. Фаза отражения говорит о том, на сколько периодов колебаний отраженная волна запаздывает от падающей. Из формул Френеля следовало, что фаза волны, отраженной от непоглощающей поверхности, может быть равна либо нулю, либо 180 градусам — запаздывание отраженной волны может или отсутствовать, или составлять половину оборота. Исключений в мире трехмерных волн и гладких отражающих поверхностей не существовало.

Роль фазы в формулах Френеля часто остается без внимания в университетских курсах физики. Между тем, когда дело доходит до разработки приборов, где важно синхронизировать многократно отраженные волны, без понимания фазы не обойтись. Таким прибором является электромагнитный резонатор — говоря попросту, металлическая коробка, в которой заперто излучение. В условиях фазового согласования отраженные волны в резонаторе складываются конструктивно, а интенсивность излучения многократно возрастает. Из френелевской теории отражения следует простое правило для конструирования резонаторов: расстояние между его границами должно вмещать в себя целое число полуволн. Можно проверить, что три линейных размера внутренней камеры микроволновки — наиболее распространенного резонатора — кратны 6 см, то есть половине длины электромагнитной волны на рабочей частоте 2,45 ГГц.

Долго считалось, что френелевские законы отражения — и вытекающие из них правила конструирования резонаторов — универсальны и применимы для любых волн в природе. Недавно проведенные исследования сотрудников МФТИ, ИФТТ РАН и Венского технологического университета показали, что эта универсальность кажущаяся. Для электромагнитных волн, распространяющихся вдоль двумерных полупроводников — так называемых двумерных плазмонов, отражение от препятствий сопровождается аномальной фазовой задержкой.

Двумерные плазмоны — особый вид электромагнитных волн, где одновременно колеблются электромагнитное поле и электроны в тонком проводящем слое. Роль такого слоя могут играть двумерный материал (например, графен), область вблизи границы полупроводник—диэлектрик в полевом транзисторе (так называемый инверсионный слой) и даже свободные электроны на поверхности жидкого гелия. Свойства двумерных плазмонов в столь разных физических системах схожи по одной причине: колеблющиеся электроны заперты в плоскости, а силовые линии электромагнитного поля выходят из этой плоскости в трехмерный мир. Исследователи изучали двумерные плазмоны в гетероструктурах на основе соединений галлия, азота и алюминия, а проводящий электронный слой формировался на границе GaN/Al0.22Ga0.78N. Плазмоника в гетероструктурах на основе соединений третьей и пятой групп таблицы Менделеева совмещает притягательные свойства высокой добротности и технологической воспроизводимости.

Теоретическая часть работы состояла в выводе количественного закона отражения двумерного плазмона от металлического препятствия (рис. 1 (А)). Роль препятствия мог играть как электрический контакт к двумерной системе, так и ее затвор — металлическая полоска типа пластины конденсатора, служащая для управления электропроводностью. Сложность задачи происходила от ее смешанной размерности: двумерного характера проводимости и трехмерного характера электромагнитного поля. Для решения задачи был применен мощный математический аппарат — метод Винера—Хопфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок 1. Иллюстрация отражения двумерного плазмона от края металла (А) и иллюстрация резонатора для двумерных плазмонов, выполненного в виде двух металлических полос с зазором ширины L (Б). Цветными линиями показаны распределения электрического поля в волне: на панели (А) для падающего, прошедшего и отраженного плазмона, на панели (Б) для нескольких последовательных мод плазмонного резонатора.

Фото: Physical Review Letters Рисунок 1. Иллюстрация отражения двумерного плазмона от края металла (А) и иллюстрация резонатора для двумерных плазмонов, выполненного в виде двух металлических полос с зазором ширины L (Б). Цветными линиями показаны распределения электрического поля в волне: на панели (А) для падающего, прошедшего и отраженного плазмона, на панели (Б) для нескольких последовательных мод плазмонного резонатора.

Фото: Physical Review Letters

«Долго мы смотрели на метод Винера—Хопфа в электромагнитных задачах как на способ уточнения уже известных результатов,— рассказывает кандидат физико-математических наук Илья Моисеенко, первый автор теоретического исследования, старший научный сотрудник лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.— Тот факт, что метод позволил получить новый и ясный результат о фазовой задержке отраженной волны в 1/8 периода, оказался неожиданным. Такой наглядный результат вряд ли можно было бы получить с помощью распространенных сейчас численных симуляций, где простые закономерности скрыты за множеством параметров модели».

Теоретический расчет показал, что задержка при отражении двумерного плазмона от металлического препятствия равна 1/8 периода колебаний (более формально — фаза отражения равна –45 градусам). Отличие фазовой задержки от обыкновенных значений — нуля и половины оборота — связано с возникновением множества быстро затухающих (эванесцентных) волн при попадании плазмона на границу с металлом.

После получения теоретического результата об аномальной фазе отражения возник вопрос об экспериментальной проверке идеи. Такая проверка нетривиальна. Во-первых, существующие приемники электромагнитных волн измеряют интенсивность, а не фазу. Во-вторых, размещение приемника непосредственно в плоскости двумерного проводника представляет значительные трудности. Прорывной идеей стало измерение не самой фазы отражения, а собственных частот резонаторов для двумерных плазмонов. Резонаторы можно изготовить относительно просто путем напыления металлических полос над двумерной системой (рис. 1 (Б)). Для измерения собственной частоты достаточно идентифицировать провалы в спектре интенсивности излучения, прошедшего через «полосатую» двумерную систему. Частоты этих провалов и есть резонансные частоты плазмонов, так как в условиях резонанса двумерная система эффективно поглощает энергию из падающей электромагнитной волны.

После обработки данных стало ясно, что размер резонатора для двумерного плазмона отличается от целого числа полуволн, то есть от предсказания френелевской теории. Частота такого резонанса лежала системно выше предсказания классической френелевской теории, а обновленная теория с аномальной фазовой задержкой прекрасно описывала полученные данные (рис. 2).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок 2. Экспериментальная зависимость собственной частоты плазмонного резонатора в виде двух металлических полос над двумерной системой в зависимости от обратного расстояния между полосами. Измеренные частоты показаны красными точками, результат классической френелевской теории — красная штриховая линия, обновленная теория с аномальной фазой — сплошная линия. Для сравнения внизу графика зеленым, голубым и синим цветами показаны частоты плазмонов, локализованных под металлической полосой. Для них прекрасно работает классическая теория Френеля. На вставке — распределение модуля напряженности электромагнитного поля в плазмонном резонаторе.

Фото: Physical Review Letters Рисунок 2. Экспериментальная зависимость собственной частоты плазмонного резонатора в виде двух металлических полос над двумерной системой в зависимости от обратного расстояния между полосами. Измеренные частоты показаны красными точками, результат классической френелевской теории — красная штриховая линия, обновленная теория с аномальной фазой — сплошная линия. Для сравнения внизу графика зеленым, голубым и синим цветами показаны частоты плазмонов, локализованных под металлической полосой. Для них прекрасно работает классическая теория Френеля. На вставке — распределение модуля напряженности электромагнитного поля в плазмонном резонаторе.

Фото: Physical Review Letters

«Экспериментальный результат об аномальной фазе отражения двумерного плазмона потенциально мог быть получен уже полвека назад — примерно столько лет исследуются резонаторы для двумерных плазмонов,— комментирует доктор физико-математических наук Вячеслав Муравьев, ведущий научный сотрудник лаборатории неравновесных электронных процессов ИФТТ РАН.— Но для этого открытия не хватало двух составляющих: качества полупроводниковых гетероструктур и ясных теоретических моделей. Любое отклонение от привычного правила расчета резонансных частот ранее списывалось на “бытовые причины”: рассеяние носителей заряда или неточное исполнение геометрии резонатора. Сейчас уровень совершенства технологии достаточен, чтобы говорить о фундаментальном физическом открытии — новом законе отражения волн в двумерном мире».

Значимость результата связана не только с обнаружением отклонений от френелевской теории отражения волн, которая считалась верной и универсальной около двух веков. Одним из необычных предсказаний новой теории является существование сверхкомпактных резонаторов для двумерных плазмонов размером 1/8 длины волны. При этом в привычной электродинамике минимальный размер резонатора составляет половину длины волны. Этот результат выводит пределы сжатия электромагнитной энергии на принципиально новый уровень: длина волны свободно бегущего двумерного плазмона сама по себе примерно в 100 раз меньше длины световой волны на той же частоте. Аномалии в фазе отражения позволяют сжать эту волну еще в четыре раза по сравнению с тем, что предсказывает классическая электромагнитная теория.

«Среди потенциальных приложений сверхкомпактных резонаторов для двумерных плазмонов — высокочувствительные детекторы СВЧ-излучения, модуляторы, химические и биологические сенсоры на эффектах усиленного поглощения,— рассказывает доктор физико-математических наук Дмитрий Свинцов, заведующий лабораторией оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ.— Лично для меня основной вывод проделанной работы состоит в качественном понимании резонансных частот двумерных систем микро- и наноразмера. Если раньше проектирование резонансного поглотителя на двумерном материале требовало многочасовых электромагнитных симуляций, то сейчас “правильные” размеры могут быть указаны без симуляций вовсе. Удивительно, но полученные нами выводы применимы не только для двумерных проводников, но и для повсеместно распространенных тонких металлических пленок».

В работе принимали участие сотрудники лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна РАН, Саратовского филиала Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Венского технологического университета.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки