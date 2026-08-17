Жители Похвистнево похитили 15 млн рублей у матери участника СВО

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность двух жителей региона, причастных к хищению денежных средств у матери участника СВО, погибшего в результате исполнения воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что двое жителей Похвистнево обещали помочь матери погибшего военнослужащего в получении социальных выплат. Пользуясь доверием, злоумышленники незаконно завладели денежными средствами в размере 15 млн руб. На основании переданных УФСБ результатов СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его фигуранты заключены под стражу.

Андрей Сазонов