Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В Самойловском районе Саратовской области утром 17 августа произошло смертельное ДТП. В селе Полоцкое на ул. Победы автомобиль ВАЗ-2112 съехал с дороги и упал в пруд. В результате погибли четыре человека, среди них двое несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Саратовской области Фото: прокуратура Саратовской области

По данным ведомства, в машине находились пять человек. Погибли 25-летний водитель, две 16-летние пассажирки и 19-летняя девушка.

На месте работали сотрудники экстренных служб и полиция. Прокуратура установит обстоятельства ДТП, даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также надлежащему содержанию объекта и прилегающей территории. Начата процессуальная проверка.

Нина Шевченко