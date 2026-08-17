Петербургские «яблочники» приехали на оглашение приговора иноагенту Шлосбергу

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ольга Штанникова и Дмитрий Анисимов, а также экс-руководитель фракции Александр Шишлов, 17 августа приехали в Псковский городской суд, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Сегодня здесь огласят приговор заместителю председателя партии Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители партии "Яблоко" из Петербурга приехали в Псков на оглашение приговора Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Представители партии "Яблоко" из Петербурга приехали в Псков на оглашение приговора Льву Шлосбергу (признан в РФ иностранным агентом)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Изначально оглашение приговора запланировали на 10:30, однако за 10 минут до назначенного времени секретарь суда объявила собравшимся, что заседание переносится на 16:00. Всего у входа в здание суда к утру собрались, по оценке «Ъ Северо-Запад», порядка 70 человек. Среди них депутат Заксобрания Псковской области Артур Гайдук, а также политик Юлия Галямина (признана в РФ иностранным агентом).

Уголовное дело в отношении иноагента Льва Шлосберга расследовали по двум статьям: о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК) и о распространении недостоверных сведений о вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Прокурор запросила для «яблочника» наказание в виде 12 лет и одного месяца.

Константин Леньков