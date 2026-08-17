В Оренбурге сожительница зарезала мужчину в общежитии на проспекте Победы

Следственный отдел по Северному административному округу Оренбурга возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого обнаружено с признаками криминальной смерти. По подозрению в совершении преступления задержана сожительница погибшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По версии следствия, 15 августа 2026 года в общежитии на проспекте Победы между женщиной и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине удар ножом. От полученных травм потерпевший скончался на месте. В ведомстве уточнили, что подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствием направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.

Яна Вежлева