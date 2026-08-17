В Новороссийске 17 августа пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 17 августа запланированы учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Стрельбища пройдут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ходе учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.

На время проведения стрельб будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории проведения учений. Ограничения распространяются в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.

Также во время стрельб запрещено проведение любых видов подводных работ и водолазных спусков, в том числе с берега.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями в ночь на 12 августа, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Всего в ночь на 17 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями восьми регионов России, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко