В Невинномысске заканчивают строительство крупнейшего плодохранилища на Ставрополье

Плодохранилище вместимостью 30 тыс. тонн фруктов строят в Невинномысске, его готовность составляет 86%. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по итогам рабочей поездки в город.

Объект возводят на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск» в рамках инвестиционного проекта. Объем вложений оценивается в 6,3 млрд руб. После выхода на проектную мощность предприятие создаст более 130 рабочих мест.

На объекте уже установлено оборудование холодильных камер в нескольких блоках, проводятся пусконаладочные работы. Продолжается монтаж инженерных и слаботочных сетей, систем вентиляции, освещения и пожаротушения, а также благоустройство территории. Завершить строительство планируется до конца 2026 года.

Проект предусматривает возможность двукратного увеличения мощности хранилища. По словам Владимира Владимирова, Ставропольский край входит в пятерку ведущих регионов России по производству яблок. По его мнению, развитие инфраструктуры хранения и сортировки необходимо для дальнейшего роста садоводства в регионе.

Валерий Климов