Пловец из Ессентуков установил рекорд мира на дистанции 200 м комплексным плаванием

Пловец из Ессентуков Михаил Щербаков завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2026 года в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием и установил рекорд России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Щербаков преодолел дистанцию за 1 минуту 56,16 секунды. Этот результат также стал юношеским мировым рекордом. Спортсмен выступал в нейтральном статусе.

Победителем заплыва стал венгр Хуберт Кош с результатом 1 минута 54,24 секунды. Серебро завоевал испанец Уго Гонсалес де Оливейра — 1.54,44. Еще один российский спортсмен Илья Бородин занял восьмое место с результатом 1.59,62.

Щербаков — мастер спорта международного класса, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Ессентуков имени Н. А. Пономаревой. Он тренируется под руководством Галины Табачковой. В активе спортсмена также золотые медали первенств мира и Европы в плавании на 200 м комплексным стилем и эстафетах.

В июне 2026 года Щербаков вошел в топ-6 в истории мирового плавания среди юниоров на этой дистанции.

Валерий Климов