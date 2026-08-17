В Сочи изменили формат работы части пляжей в вечерние часы

В сезоне 2026 года более 10 ключевых пляжей Сочи стали площадками для вечернего отдыха и активностей. На отдельных территориях проводят концерты, кинопоказы, спортивные мероприятия и танцевальные занятия. При этом после 20:00 доступ к морю закрывают, а пляжи переходят в режим развлекательных территорий. В пресс-службе администрации курорта отмечают, что такой формат стал продолжением работы по обновлению пляжной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В текущем сезоне в Сочи функционирует около 180 благоустроенных пляжей. На ключевых территориях во всех районах установили многофункциональные спортивные секторы с тренажерами и площадками для пляжного волейбола. Вечерние программы организуют на нескольких территориях.

В администрации Сочи сообщили, что развитие рекреационной составляющей рассматривают как продолжение обновления пляжной инфраструктуры. По словам главы города Андрея Прошунина, днем основными активностями остаются солнечные ванны и спортивные занятия, а вечером пляжи используют для культурных и спортивных мероприятий. Речь идет о выступлениях уличных артистов, кинотеатрах под открытым небом, чемпионатах по пляжному волейболу, зонах отдыха и танцевальных площадках.

Одной из спортивных площадок стала набережная пляжа «Маяк». В рамках программы реновации к трем существующим волейбольным площадкам добавили корт для падел-тенниса. В вечерние часы на этой же территории проводят мастер-классы по латиноамериканским танцам.

Муниципальный пляж «Ривьера» использует другой формат вечерней программы. В его амфитеатре постоянно работает анимационная служба с ежедневным расписанием мероприятий для взрослых и детей. Вечернюю программу дополняют концерты на закате. На территории также работают общедоступные игровые пространства с мягким покрытием, оборудование для текбола и настольного тенниса, а также сертифицированные аттракционы.

На пляже «Цирк» организовали кинотеатр под открытым небом. Репертуар выбирают сами посетители. Для этого на территории разместили объявления с QR-кодом, который ведет на страницу пляжа в интернете. После перехода по ссылке отдыхающие могут проголосовать за фильм для ближайшего показа. Всего кинотеатры под открытым небом работают на шести пляжах Сочи.

Вечерний режим пляжей отличается от дневного. С 8:00 до 20:00 территории работают в стандартном режиме купального сезона. В это время там дежурят сертифицированные матросы-спасатели и действует комплекс мер по обеспечению безопасности. После 20:00 и до полуночи пляжи переходят в режим развлекательных территорий. Доступ к морю в этот период закрывают.

Мария Удовик