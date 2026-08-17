В Анапе на 11 АЗС топливо отпускают только по картам и спецтранспорту

В Анапе по состоянию на 09:30 17 августа работают 25 автозаправочных станций. На 11 АЗС топливо по решению собственников отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Еще на 14 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива в один автомобиль. Бензин АИ-92 и АИ-95 на пяти заправках отпускают не более чем по 30 л, АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо на четырех — до 40 л. Дизель на восьми АЗС ограничен 50 л, еще на четырех — 60 л.

АИ-92 доступен на 16 АЗС, АИ-95 — на 18, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо есть на всех 25 работающих автозаправках. Власти предупреждают, что информация актуальна на 09:30 и в течение дня может измениться.

Жителей Анапы призвали не закупать топливо впрок. По данным администрации, это позволит сохранить доступность топлива для водителей и сократить очереди на АЗС.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 17 августа в Новороссийске топливо отпускают 28 автозаправочных станций. При этом АИ-100 по-прежнему нет в наличии, АИ-95 доступен только на шести АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на 27 заправках.

Анна Гречко