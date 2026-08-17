В Ростове создадут единый амбулаторный онкоцентр на 1 млн пациентов

В Ростове-на-Дону стартует проект по созданию единого амбулаторного онкологического центра, способного обслуживать до 1 млн пациентов в год. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Центр будет состоять из трех корпусов общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Для строительства уже выделен земельный участок на ул. Вятской. Проект предусматривает поэтапный ввод объектов — строительство планируется начать уже в этом году, а первый этап сдать в 2027 году.

Как отметил губернатор, необходимость создания центра обусловлена нехваткой мощностей действующих медучреждений, оказывающих диагностику и лечение онкозаболеваний.

Наталья Белоштейн