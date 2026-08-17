К 130-летию Фаины Раневской в Таганроге пройдет фестиваль «Фуфа великолепная»

В Таганроге к 130-летию Фаины Раневской 27 августа пройдет фестиваль «Фуфа великолепная», о чём проинформировали представители местных властей. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

В программу фестиваля включены лекции, посвященные жизни и творчеству Раневской, тематические кинопоказы, выставочные проекты и экскурсии, раскрывающие таганрогский период биографии актрисы.

В числе активностей — мастер классы, интерактивные фотозоны, а также встречи с персонажами культовых советских кинокартин.

Наталья Белоштейн