В Сочи 17 августа работают 51 АЗС

По состоянию на 09:00 в Сочи функционирует 51 автозаправочная станция. Топливные операторы сообщили о наличии газа, бензина АИ-95 и АИ-92, а также дизельного топлива. На трех АЗС «Роснефти» приоритет при заправке предоставляют общественному транспорту, экстренным, коммунальным и медицинским службам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

17 августа в Сочи по состоянию на 09:00 продолжают работать 51 автозаправочная станция. Информация о наличии топлива поступила от топливных операторов. На 14 АЗС доступен газ (СУГ), АИ-95 можно приобрести на 19 станциях, АИ-92 — на 18, дизельное топливо — на 37 автозаправках.

На трех АЗС сети «Роснефть» топливом в приоритетном порядке обеспечивают общественный транспорт, автомобили экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность города. На этих станциях также предусмотрена возможность заправки по топливным картам. Кроме того, воспользоваться ими могут инвалиды первой и второй групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальные сведения о наличии топлива в Сочи можно получить по телефону горячей линии +7 (988) 416-13-14. На линии принимают только звонки. Информация также размещается на информационных стелах непосредственно на автозаправочных станциях, а также на официальных сайтах и в приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть».

Мария Удовик