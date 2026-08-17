На площадке станции метро «Богатырская» продолжается разработка котлована
В Санкт-Петербурге продолжается подготовка площадки под вестибюль станции метро «Богатырская» Невско-Василеостровской линии. Кадры со строительной площадки опубликовал «Метрострой Северной Столицы».
На станции метро «Богатырская» начали подготовку к соединению вестибюля с тоннелем
Фото: Метрострой Северной столицы
При строительстве станции используется технология «стена в грунте». По периметру будущего котлована сначала создают ограждающую конструкцию, после чего внутри нее вынимают грунт и укрепляют стены системой распорок.
«На площадке продолжается выемка грунта внутри ограждающей конструкции (“стена в грунте”) и установка раскрепляющих котлован элементов»,— рассказали в компании.
В ближайшее время строители планируют демонтировать кольца обделки перегонного тоннеля под будущим вестибюлем. Это позволит соединить вестибюль с тоннелем.
Станция «Богатырская» расположится на пересечении Туристской улицы и Богатырского проспекта. Вестибюль планируется разместить на Туристской улице — входы и выходы будут предусмотрены по обе стороны проезжей части.
Завершить строительство станций «Богатырская» и «Каменка» планируется в 2029 году. Они должны связать густонаселенные районы северо-запада Петербурга с центральной частью города.