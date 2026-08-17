Врио главы Хвалынского района стал Михаил Визгалов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назначил Михаила Визгалова временно исполняющим полномочия главы Хвалынского района. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Z 64».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / pool_64 Фото: t.me / pool_64

Господин Визгалов 15 лет работает в органах местного самоуправления. С 2021 года он курировал инфраструктурные проекты от Саратовской области в новых регионах.

Предыдущий глава Хвалынского района Максим Кузнецов подал в отставку после выявленных нарушений при ремонте дворов, школ и детских садов в поселке Возрождение и селе Сосновая Маза. На реализацию программы в 2025 году было выделено около 13 млн руб.

В июле этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру с просьбой о проведении проверки. Ведомство установило, что контракты с ООО «Хвалынский дорожный участок» исполнены некачественно, асфальт разрушается, но работы приняты и оплачены без замечаний.

Губернатор Роман Бусаргин предложил привлечь господина Кузнецова к ответственности. Решением депутатов ему объявили предупреждение.

В августе прокуратура сообщила, что в отношении директора ООО «Хвалынский дорожный участок» возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 1,2 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «Хвалынский дорожный участок» зарегистрировано в 2005 году в Хвалынске. В январе 2026 года юрлицо сменило название на ООО «СтройПуть». С 2022 года компания принадлежит Размику Симоняну. В мае 2025 года фирму возглавлял Михаил Болмосов. С июня того же года руководителем значится Карен Джлавян. Он же возглавлял предприятие с сентября 2024-го по май 2025-го. В прошлом году выручка организации составила 222 млн руб., чистая прибыль 4,3 млн руб.

Нина Шевченко