В Казани на культуру до 2029 года выделят дополнительно 7,7 млрд рублей

Финансирование программы развития культуры Казани на 2025–2029 годы увеличили на 7,65 млрд руб. — с 11,68 млрд до 19,33 млрд руб. Это следует из постановления, опубликованного в муниципальном сборнике правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на культуру до 2029 года выделят еще 7,7 млрд рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ В Казани на культуру до 2029 года выделят еще 7,7 млрд рублей

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Основную часть средств выделяет бюджет Казани: его объем вырос с 9,68 млрд до 15,74 млрд руб. Внебюджетные средства увеличились с 2 млрд до 3,44 млрд руб. В программу впервые включили 144,6 млн руб. из бюджета Татарстана.

Больше всего средств добавили культурно-досуговым учреждениям и концертным организациям — финансирование выросло с 6,48 млрд до 10,7 млрд руб. Расходы на дополнительное образование в сфере искусств увеличили с 3,66 млрд до 6,06 млрд руб., библиотек — с 910 млн до 1,39 млрд руб., музеев — с 241,1 млн до 374,7 млн руб.

Анар Зейналов