На М-11 в Новгородской области погибли двое детей, еще пятеро пострадали

Два ребенка погибли, еще пять человек пострадали в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Окуловском районе Новгородской области. Авария произошла ночью 17 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Toyota Highlander врезался в отбойник и загорелся на М-11, погибли два ребенка

Фото: Группа «ВКонтакте» госавтоинспекции Новгородской области Toyota Highlander врезался в отбойник и загорелся на М-11, погибли два ребенка

Фото: Группа «ВКонтакте» госавтоинспекции Новгородской области

Около 01:40 на 452-м километре трассы в районе деревни Заречье автомобиль Toyota Highlander врезался в отбойник и загорелся. За рулем находился 45-летний мужчина. В салоне автомобиля были шесть пассажиров — четверо детей и две женщины в возрасте 44 и 48 лет.

По данным Госавтоинспекции Новгородской области, два мальчика погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель, две женщины и двое детей получили травмы и были госпитализированы.

Матвей Николаев