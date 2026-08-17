Реабилитацию в центрах СФР прошли 700 ветеранов СВО из Свердловской области

Более 700 ветеранов специальной военной операции (СВО) из Свердловской области прошли реабилитацию в центрах Социального фонда России (СФР) с начала года, сообщили в региональном отделении. Еще 266 человек направят на лечение в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Все расходы, включая медицинское обслуживание, проживание, питание и проезд к месту восстановления и обратно, полностью покрывает региональное отделение фонда. Ветеран имеет право пройти санаторно-курортное лечение один раз в год, сроки реабилитации устанавливают индивидуально на основании медицинских показаний. С этого года ветераны СВО, имеющие первую группу инвалидности, по медицинским показаниям могут отправиться на восстановление вместе с сопровождающим.

Демобилизованные военнослужащие могут получить лечение в 12 центрах реабилитации, подведомственных СФР. Учреждения расположены в Астраханской, Владимирской, Волгоградской и Тюменской областях, Краснодарском крае и других регионах страны.

Ирина Пичурина